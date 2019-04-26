台中花博虧損責任誰負？龍燕團隊互要對方負責！

台中市長盧秀燕（左起）、AIPH主席Mr. Bernard Oosterom、前市長林佳龍出席花博閉幕典禮。（台中市政府提供）

2019-04-26 22:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博虧損責任該誰負？龍燕團隊今（26）日再度交鋒！盧秀燕市府新聞局長吳皇昇質疑，根據前市府的規劃，花博至少要虧損10.8億元；林佳龍市府花博發言人陳文信則反駁「免費的最貴」，新市府忽略免費政策導致大幅降低入園人數及收入。

台中花博4月24日閉幕，參觀人數約725萬人，虧損逾12億元，外界質疑盧秀燕市長推動「市民免費入園政策」導致賠錢。但花博虧損究竟誰該負責？這項爭議並未因花博閉幕而結束，除了市議員在議事場上吵翻天，前現任市府團隊也針鋒相對。

吳皇昇表示，台中花博原先預估800萬人次入園，前市長林佳龍還規劃300萬張花博卡可以一次免費，代表容許300萬人次免費，按此邏輯，前市府規劃的實際收費票數最多500萬張，而花博特別預算的門票收入為16.8億元，代表每張票至少要收336元。

他又說，前市府與廠商的門票契約，只讓市庫每張票收入120元甚至更低，每張票至少差短216元，差短的216元乘以預計收費門票的500萬人次為10.8億元，也就是說，前市府時期的花博卡免費和門票契約等規劃，早就注定讓花博至少虧損10.8億元。

陳文信則說，11月開幕月153萬4180人入園、12月158萬9000人，未實施免費政策前，連2個月入園人數突破150萬，顯見市民及遊客的肯定，前市府規劃市民免費1次、無限次半價，加上花博的口碑擴散及原規劃陸續推出的行銷活動，可預期人數及收入均可攀升。

陳文信指出，可惜在新市府的市民、全世界12歲以下無限次免費政策下，在擔心因壅擠而品質降低的預期心理下，排擠了更多有意購票入園的觀光客；花博入園人數，也顯示今年1月比去年12月大減45萬人，2月農曆春節假期後更直接跌破百萬人。

陳文信強調，「免費的最貴」，新市府應正視無限次免費政策導致大幅降低了入園人數及收入，不僅營收不符預期、增加負債，更有損世界級博覽會的格局，甚至一度險遭國際組織停權，如今卻硬將錯誤政策導致營收虧損推向前朝，相信市民自有公斷。他呼籲，選舉已經過了，盼勿再打泥巴戰，做出政績才視為政之道。

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