為花博虧損道歉？ 盧秀燕：新政策絕未導致營收虧損

2019-04-24 19:59

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博今日閉幕，台中市議會下午進行花博預算及執行進度專案報告，民進黨市議員認為市長盧秀燕的免費入園政策，沒有替花博創造效益，反而支出更多權利金，要求盧秀燕向市民道歉。盧秀燕則表示，花博不是以營利為主要目的，她提出市民免費政策是順應民意，新政策絕無導致營收虧損。

民進黨市議員江肇國、施志昌指出，前市府規劃讓每位市民持花博卡免費參觀1次花博，第2次參觀就會為花博創造收入，可惜盧秀燕為了反對而反對，上任後推行新的免費入園政策，市民不論入園幾次，都不會為花博創造收益。此外，因權利金的計算方式，使得入園的市民愈多，市府支出愈多，這支出由全體市民一起買單，盧秀燕的免費政策如同一顆老鼠屎，壞了整個花博，應該向市民鄭重道歉。

民進黨市議員賴佳微表示，台北花博展期171天，預算135.91億元，營收入庫13億9287萬元；台中花博預算展期173天，預算88.17億元，收支短差12.32億元，兩相比較，台中花博是失敗的。市議員謝明源也說，花博2/3展期是在盧秀燕任內，花博虧損是盧秀燕的責任。

國民黨市議員楊正中及李中則表示，花博在前朝就注定虧損，因為前市府與廠商簽訂的合約內容顯示，無論門票售價多少，每張票市庫都只能拿到120元，光門票收入就要虧損12億多元，現在卻將虧損歸咎盧秀燕，根本是倒果為因。

盧秀燕指出，對於前市府辦理花博的所有措施，她概括承受；而提出市民免費政策是因為花博卡遭到許多市民反對，她重視民意，才開放市民持身分證免費參觀花博。

盧秀燕也說，前台中市長林佳龍也支持免費政策，因為台中市民共280萬人，但花博卡製作300萬張；而目前免費入園人次合計230萬人次，未超出300萬，所以新政策絕無導致營收虧損。她也希望議員不要因為反對她而遭她花博，花博如果做不好，是她的責任，而成功是兩位前任市長跟多位志工的努力，尤其是林前市長。

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