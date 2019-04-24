林佳龍擘劃花博有始有終 網讚：新的來才知舊的好

2019-04-24 17:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕由林佳龍擘劃的台中花博今（24）日閉幕，他受邀致詞時表示，花博是台中代表台灣獻給世界的禮物，這半年的展期將台灣的美好，呈現在世人眼前。網友觀看其臉書直播也給予鼓勵與肯定，表示「謝謝龍龍市長，花博真的辦得很好！」、「謝謝佳龍部長之前對台中的建設，有目共睹」、「感謝你給台中有這麼美好的過程這麼美好的留念」。

林佳龍受邀出席閉幕典禮致詞時表示，花博的豐盛成果，歸功於每一位規劃、興建、策布展、營運的夥伴，還有成千上萬名幾乎「以花博為家」的志工朋友們。他也強調，台中花博在台灣這片土地上，留下許多珍貴的寶藏，包括為保育石虎變更展區而獲升格為世界博覽會，以及2萬多名志工的投入和參與為台灣的志工參與寫下新的一頁。

林佳龍說，花博結合跨界、跨世代、跨產業各領域的專家，傳遞出共創的價值，「後花博時期」將造福后里、豐原、外埔居民的公共建設，也將成為農業及花卉產業發展、還有促進觀光的引擎；生態保育、文化保存、志工參與、設計導入、跨界共創等「花博精神」，盼能遍地開花、開枝散葉，成為一股影響台灣的正面能量。

林佳龍也在臉書全程直播閉幕典禮，不少網友肯定林佳龍市府團隊的付出，表示「新的來才知舊的好，林部長加油」、「謝謝佳龍部長之前對台中的建設，有目共睹」、「一位好的人才放在哪個位子都會很稱職」。不過也有民眾感嘆「風風光光的開慕，落落寞寞的收場，原是國際性的活動，今年度起卻轉型成台中市的活動，好可惜。」、「一個有心，一個沒心當然差很多」。

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