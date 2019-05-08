花博閉幕15天還滿地垃圾！ 洪慈庸批后里園區「被放生」

2019-05-08 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕台中花博閉幕後醜聞不斷，除了日前傳出，台中市長盧秀燕的花博免費政策讓市民大負債之外，現在花博后里園區更是被民眾投訴，閉幕至今已經過了15天，園區內卻依然滿地垃圾，雜草叢生，時代力量立委洪慈庸怒批，后里園區根本是被市府「放生」，帶來人潮後卻對汙染置之不理。

洪慈庸在Facebook粉絲專頁PO文表示，今（8日）早再度收到后里的鄉親投訴，本來應該為在地加分、也可讓民眾遊憩的花博后里園區，閉幕至今已經過了15天，卻還是「垃圾堆積、雜草叢生到可開罰的標準」，讓她怒批台中市府「怎麼會怠惰成這樣子」，她不希望花博一閉幕，后里園區就被「放生」。

洪慈庸重申，地方並不需要更多的蚊子館，「把空間活化使用」、「規劃在地遊憩綠地」、「維護聯外道路品質」都是大型活動後維護場館園區的「基本功」。她會在中央協助爭取預算，但同時地方政府也得有規劃，「否則神仙也難救」。

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