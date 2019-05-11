不翻白眼！ 黃捷參加苗縣首次同志遊行眉開眼笑

2019-05-11 17:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣有史以來首次同志遊行「苗栗愛轉來平權遊行」，今天下午在竹南運動公園展開，吸引近千人參與，眾人手持彩虹旗，繞行竹南、頭份街頭，傳達同性婚姻平權的理念。遊行隊伍中，不乏爸媽帶著小朋友一起參與，而被網友封為「白眼女神」的時代力量高雄市議員黃捷，也出席力挺，不過今天她沒翻白眼，而是眉開眼笑地享受遊行氣氛的歡愉、喜悅。

這場遊行由活動總召夏立民、黃海惟及在地年輕人串連婚姻平權大平台及時代力量苗栗黨部促成，從去年底就開始籌備，團隊陸續舉辦2場獨立書店性別書展及志工培訓、3場性別講座，並在夜市、站街發傳單、宣講，邀請大眾參加。

「無視比歧視更可怕！」活動團隊希望藉由遊行及在地的活動，讓更多未曾認識或了解在地人，透過活動知道同志，與常人無異，也有享受婚姻平權的權利，因為「自然生成、愛不設限」。

活動今天下午1點在竹南運動公園開始，吸引許多民眾及團體參與，遊行隊伍由運動公園出發，繞行竹南、頭份街頭再返回公園，主辦單位估計有近千人參與。

遊行隊伍中，有同志情侶攜手，也有爸媽帶著小朋友一起參與，眾人手持彩虹旗或彩虹風車等，將竹南、頭份街頭點綴得多彩繽紛。

時力黨主席邱顯智，也協黨籍苗栗縣議員曾玟學、宋國鼎及黃捷一同支持；苗栗縣民進黨縣議員陳光軒、無黨籍縣議員黎煥強也出席力挺。

遊行前後，團隊也邀請金曲樂團吉那罐子、同志創作歌手陳秋山、苗栗三灣客家歌手米沙等演出，加上現場有10家友善同性商家參與設攤，活動氣氛歡樂、喜悅。

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