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凱米颱風毀損新北歷史建築 鶯歌國小日式舊校舍屋瓦坍塌

新北市議員卓冠廷發現鶯歌國小歷史建築日式舊校舍受颱風毀損。（卓冠廷服務處提供）

新北市議員卓冠廷發現鶯歌國小歷史建築日式舊校舍受颱風毀損。（卓冠廷服務處提供）

2024/07/24 14:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員卓冠廷今天在臉書PO文表示，凱米颱風發布陸上警報23日晚上起降下大雨，造成亟待修復的歷史建築「鶯歌國小日式舊校舍」屋瓦坍塌，民眾發現後通知卓冠廷到現場查看，並且已通知市府相關單位，儘速進行緊急修繕，避免建物受損擴大。

卓冠廷指出，鶯歌國小舊校舍是在日治時期，昭和13年（1938年）落成的磚木造建築，其他的建物均已拆除，現存僅有的一棟在2015年已公告為新北歷史建築。

卓冠廷說，可惜鶯歌國小舊校舍一直等不到經費做完整的修復工程，僅有校方自行做的小型修繕，整體除了磚造部分，建築物整體維護狀況不佳，他就任議員後，協助母校鶯歌國小向新北市和文化部爭取「鶯歌國小舊校舍」修復及再利用規劃計畫共216萬元經費，希望不只修復建築而已，更希望能規劃出一個優秀的空間，成為鶯歌老街觀光的亮點。

他指出，雖然整個修復規劃計畫已經發包實行中，預計明年初會完成，後續才會按計劃實行整體修復，但很遺憾的是「鶯歌國小舊校舍」因颱風產生破損，需要緊急修繕。

卓冠廷呼籲，新北市府和中央應重視「鶯歌國小舊校舍」這棟歷史建築的修復和保存，歷史文物將前人留下的記憶流傳下來，是國家與地方重要的資產寶藏，因此趕快修復搶救鶯歌國小舊校舍是大家共同的責任。

新北市議員卓冠廷發現鶯歌國小歷史建築日式舊校舍受颱風毀損。（卓冠廷服務處提供）

新北市議員卓冠廷發現鶯歌國小歷史建築日式舊校舍受颱風毀損。（卓冠廷服務處提供）

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