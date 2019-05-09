只要2020票投國民黨？賴士葆：就算同婚專法通過照樣改回來

2019-05-09 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕有關同性婚姻合法化的議題，因為大法官釋憲期限將至，反同與挺同兩方交鋒動作頻頻，同婚法案也正在立院進行協商。昨天（8日）反同團體「下一代幸福聯盟」集結在立院前抗議，不少國民黨立委也到場聲援。公民團體「沃草 Watchout」昨天下午便表示，帶頭的藍營立委賴士葆更嗆聲，就算平權法案過了，2020票投國民黨也會全部改回來！

「沃草 Watchout」昨天下午在臉書粉專上表示，昨天的反同團體集結抗議活動上，呼籲立法院能落實公投結果，不要違背民意，更有人高喊「同婚非人權，是炒作出來的假新聞」，替反同方提案的賴士葆等國民黨立委也到立院前喊話，更揚言就算現在平權法案成功通過，2020年只要選民票投國民黨，「我們全部改回來」！另名藍營立委沈智慧也附和，表示未來交給國民黨，定能落實反同公投。

網友紛紛表示「人權法案是可以這樣搞的嗎？要不我們公投國民黨退出台灣政黨？吃飽太閒！」、「 我覺得賴士葆已經能移送聯合國的人權機構去審判了」台灣新生代詩人羅毓嘉更在自己臉書分享貼文，痛批這種將國家法制化的民權，從特定公民身上抽走的行為儼然是納粹！「賴士葆你就是一個KMT納粹！」

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