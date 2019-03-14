同志家庭赴立法院 籲賴士葆撤回反同專法

2019-03-14 13:57

〔記者蘇芳禾／台北報導〕下一代幸福聯盟等反同團體提出「公投第12案施行法」草案，由中國國民黨立委賴士葆代為提案，已排入15日院會報告事項中。同志團體今天呼籲賴士葆，能夠撤案的最後期限前，高抬貴手儘速撤案。

攸關同婚權益的政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，本月5日已經在立法院會中逕付二讀；下一代幸福聯盟等反同團體則提出「公投第12案施行法」草案，由賴士葆代為提案，已排入15日院會報告事項中，照民進黨團建議，將逕付二讀，與政院版專法併案協商。

曾在公投期間參與公投案公聽會，為同志家庭發聲的同志家長Jovi指出，她與太太早在三年多前辦理「同性伴侶註記」，也於戶政機構讓女兒及太太辦理「委託監護代理」，盼能夠給孩子再多一點點的保障，但女兒一年多前因為綠膿桿菌住院，太太仍舊無法幫女兒簽署文件，也無法讓太太一併申報減稅，更無法讓太太成為共同購屋的屋主。

Jovi說，若按照行政院版所提出的草案，多數同志家庭目前碰到的困境，都可以獲得解決，但賴士葆為反同方所提出的反同專法，對於目前的同志家庭連最基本的保障都沒有，且與同性註記無異，仍然無法做到法律上真正的「家長」。

另外一位出席記者會的同志家長小龜表示，她和伴侶認真經營家庭。面對社會，她們繳稅、捐款、奉公守法，但在法律之前卻變得什麼都不是，對彼此而言就只是陌生人，太太和女兒在法律上只是寄居在同一個家中的路人。連辦信用卡附卡都不行。反同團體的專法草案中，她們辛苦努力共有的一切若在伴侶意外，可能連女兒都會被奪走，請求提案的賴士葆委員可以高抬貴手，撤回反同提案，切勿扼殺同志家庭的未來與幸福。

除同志家庭外，今天也有多個親子及性別團體出席記者會聲援，「親子共學」的異性戀家長維琪表示「同志家庭爭取的不是特權，只是一個跟異性戀家庭一樣的權利而已。」，另一位異性戀家長小熊更呼籲賴委員撤案「我們自詡生活在一個自由且平等的國家，這個同性共同生活法卻剝奪了同志伴侶和家庭的平等權、影響了這些家庭的安全與福祉。」我們都是彼此的家人、朋友，請勿用反同提案再撕裂台灣社會。

台灣同志家庭權益促進會、台灣親子共學教育促進會、婦女新知基金會、台灣同志諮詢熱線協會等，上午在法院大門前舉行記者會，呼籲賴士葆撤回提案，讓同志家庭融入台灣社會。

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