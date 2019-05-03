傻眼！藍委嗆「公投高於釋憲」 網轟：這種立委都能選上

2019-05-03 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕反同反到不顧法律常識？國人關心的婚姻平權修法在昨（2）日進入黨團協商，不料在協商過程中，國民黨立委賴士葆竟說，公投是700萬人的意見，釋憲是10個大法官的意見，「哪個比較重要？」對此，網友紛紛怒轟，「這種人也能選上立委」？

時代力量昨天在臉書發文，貼出賴士葆協商過程中的發言影片，只見賴他在會中說，「釋憲先發生，公投後發生，大家都知道，法律是後優於前，所以要尊重最新的結果！」、「公投是7百多萬人的意見，釋憲是10個人的意見，哪個比較重要？」

對此，時力怒轟，「釋憲位階等同憲法，當然高於公投！沒想到這種毫無法律常識的荒謬言論，竟然是從立法委員的口中說出！」時力說，賴士葆扭曲法制，為的就是要護航反同版本充滿歧視的法案。政院版的「748號施行法」已經是符合公投結論的版本了，反同方的「第十二案施行法」並不符合釋憲文要求的「婚姻自由之平等保護」，這樣不平等的法案，怎麼會有資格併案協商？

對此，網友紛紛怒轟，「這種立委要從這世代下架！」、「這個月要報稅，你的納稅錢就是拿來養這種北七」、「那我們來公投決定立法委員的薪水」、「不覺得很勵志嗎？沒有法律常識都可以當立委」、「我從小是文山區長大的，我跪著跟大家說對不起，我也不知道這種東西到底為什麼每次都選上」。

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