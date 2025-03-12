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    總預算、財劃法覆議案今表決 賴清德喊話：請在野黨讓國家穩定運作

    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    2025/03/12 15:28

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院今（12）日將針對行政院所提114年度中央政府總預算、以及「財政收支劃分法」等2項覆議案進行投票。兼任民進黨主席的總統賴清德強調，2項覆議案都與國家發展及人民利益有密切的關係，盼朝野政黨能以國家發展為己任、以人民利益為優先，請在野黨讓國家能夠穩定運作。

    民進黨今天下午召開中常會。據發言人韓瑩會後轉述，賴清德致詞表示，今天下午，立法院就會表決「114年度中央政府總預算案」以及「財政收支劃分法」的2案覆議案，總預算案攸關國家政府的基本運作、財劃法則會影響政府財政及事權分配的合理性，2項覆議案都與國家發展及人民利益有密切的關係。

    賴清德強調，在台灣面對各項轉型的關鍵時刻，政府已經做好準備，要投注更多資源來面對各項挑戰，國人同胞也抱持著深切的期盼，希望朝野政黨能以國家發展為己任、以人民利益為優先，請在野黨審慎思考，讓國家能夠穩定運作。

    另，賴清德談到，美國智庫「傳統基金會」上週發布了「2025年經濟自由度報告」，台灣連續三年列為全球排名第四，在亞太地區僅次於新加坡排名第二，報告中也肯定台灣擁有健全穩定的法制，以及良好的投資環境，這是所有台灣人民共同努力的成果。

    賴清德說，面對國際局勢的快速變遷，台灣正在面對全新的挑戰，每一次的挑戰，都是台灣改變和成長的契機。

    賴強調，要在良好的經濟基礎下，以「立足台灣、布局全球、行銷全世界」為目標，推動企業技術升級、數位轉型、韌性策略與永續發展，以新的全球產業布局，持續壯大國家實力。

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