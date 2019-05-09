同婚專法立院協商 反同團體連兩天抗議：請落實公投結果

2019-05-09 20:40

〔記者楊綿傑／台北報導〕同婚法案正在立院進行協商，反同團體下一代幸福聯盟接續昨天氣勢，今天再度於立院前示威抗議，呼籲立法委院各黨團，民法中規範的婚姻是限定一男一女，專法大量全面準用民法婚姻形式都是違反公投結果的，政府不能帶頭違法。

幸福盟說，希望立法院的立委們能落實公投結果，將婚姻限定一男一女、盡速三讀通過。立法委員不能違背公投結果，公投高於所有立委，從公投法第30條的「經創制之立法原則，立法機關不得變更」就可得知。而目前公投是這個國家人民最終也是最後的決定，765萬公投同意票已經作出了決定，就算是總統跟立委都不能更改人民的公投結果。

針對今天立法院內正在審查「同婚專法」，幸福盟痛批，立院否決民法中規範的婚姻是限定在一男一女的法案，卻積極推動行政院版本的同性婚姻，全面且大量準用民法婚姻，嚴重違反公投結果，執行小英的意志，卻不執行人民的意志。

幸福盟重申，執政黨應優先落實公投第10案，於民法中增訂「婚姻，應限定在一男一女之結合」，然後再推動民法婚姻以外的「其他形式」來保障同性別二人共同生活權益。此外，立院政黨協商不管協調出何種版本，專法不應是婚姻形式，也不應用偷吃步的方式暗渡陳倉同性婚姻。

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