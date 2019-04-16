524同性婚姻合法大限將屆 民團籲立委支持立法

2019-04-16 11:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕前年5月24日司法院公布《司法院釋字第748號解釋》，宣布同婚未受保障已違憲，2年內需修法或立法保護，立下亞洲同婚合法里程碑。而今距2年期限僅剩38天，婚姻平權大平台在臉書粉絲專頁發起「讓524個祝福+1」活動，也呼籲立委們能夠支持立法，給同志選民最溫暖也最實際的支持和祝福。

同性婚姻不被法律承認，相關權利義務也無法落實，司法院因此《司法院釋字第748號解釋》，也特別說明公投不能牴觸釋憲，而為因應《司法院釋字第748號解釋》，行政院也於今年2月提出《司法院釋字第七四八號解釋施行法》。

婚姻平權大平台表示，距離大法官釋字748號解釋－同性婚姻合法化的日期已經進入最後倒數，立法院也將進入協商程序，5月24日不僅僅只是台灣同志期盼已久的日子，作為亞洲第一個同志可以合法結婚的國家，更是世界媒體矚目的大事。婚姻平權大平台將在當天與多對同志一起進行登記儀式後並舉行國際記者會。

同時，婚姻平權大平台已於臉書粉絲專頁發起「讓524個祝福+1」的活動，邀請全台灣支持婚姻平權的朋友們，向所有新人獻上自己的祝福留言。也邀請立法院的委員們一起加入祝福同志新人的行列，在立法院盡快行使憲法及人民賦予立委的職權，通過行政院所提出的《司法院釋字第748號解釋施行法》，以行動給全台灣的同志最直接的祝福。

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