首例！台灣男戀上日本男非法滯日25年 終獲在留特別許可

2019-03-25 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名40多歲的台灣男子與日本同性伴侶，在千葉縣同居25年，但因日本不承認同性婚姻，台灣男子一直處於非法滯留狀態，遭勒令離境，他向東京地方法院提起訴訟，最後日本法務省撤回處分，同時給予「在留特別許可」。

據日本《共同社》報導，一名台灣男子1992年進入日語學校就讀1年，1993年為參加日本語能力測試，持3個月短簽再次入境日本，期間與一名日籍男子邂逅，開始交往，彼此在千葉縣同居25年，不料2016年台灣男遭警發現非法滯留，勒令離境，他向法院提起訴訟，請求撤銷處分。

外國人若與異性日本人結婚，就可以獲得「日本人配偶」的在留資格，但是因為日本不承認同性婚姻，所以台灣男子一直是非法滯留狀態，最後日本法務省撤回處分，同時給予其「在留特別許可」，律師團表示，這是首次向擁有日籍同性伴侶的外國人發放在留特別許可，認為「事實婚」（有實際婚姻關係的）的同性伴侶成重要判斷因素。

兩人也在記者會上感謝各界，台灣男稱：「對寬大的酌情處理表示感謝。今後也將互相支持著生活下去」，其日籍同性伴侶也含淚表示：「今後將積極地生活下去。」

法務省則強調這起案件「與迄今的一般性在留特別許可的判斷一樣，綜合考慮了在留狀況及生活實際情況」，並未特別重視同性伴侶關係，今後「同樣的判斷會否涉及其他同性伴侶仍是未知數。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/