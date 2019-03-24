柯P「同婚」態度反覆 連丁守中都嗆：遊行不是種恩惠

2019-03-24 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前談及同婚議題，坦言自己公投時投下「反對票」，但仍「允許」12多萬的同志上街遊行，引來諸多爭議，儘管他事後澄清，他的原意並不是指他「個人」對公投議題投下反對票，也不是說他有權利「允許」集會遊行，而是指「大部分的民眾」雖不同意但仍願意給予尊重，但去年代表國民黨參選台北市長的丁守中仍不滿柯文哲反反覆覆的態度，甚至還反酸「我當初勇敢表態了，那你呢」？

丁守中今在臉書上發文表示，去年底他參選台北市長時，所有公投案不論他是支持或反對，「他全部都有表態」，尤其針對同性婚姻平權，他也明確的表示他支持立專法保障，即便他深知「支持專法會損失很多年輕人的選票」，但仍相信政治人物必須明確地把價值、方向、立場告訴民眾，讓大家得以判斷這位政治人物未來會怎麼做。

丁守中酸柯文哲，「我當初勇敢表態了，那你呢？」，呼籲柯文哲不要再變來變去，同時也說「遊行不是種恩惠」，只要有集遊法申請就行了。

不過網友們紛紛留言，「不管他挺同反同你還是會選輸他啊」、「你才變色龍，2014年簽了婚姻平權聲明書都忘了？」、「這更不要臉，以前挺同現在跑去抱愛家公投」、「柯文哲：我現在已經來到2019三月了，你呢？」、「什麼時候才要退出，又讓你搶到機會博版面了」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/