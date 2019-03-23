「公投投反對票但允許12萬人遊行」 陳沂嗆柯粉：閱讀障礙

2019-03-23 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨天以同婚議題為例，說明台北是高度容忍的城市，「我投票時投反對你，但我允許12萬5000人上街遊行」、「自由的基礎是容忍」，引起輿論。網紅陳沂今天（23日）發文開砲，「允許」一詞用在這裡並不恰當，民主國家面對反對意見者也應是「尊重」而不是「容忍」。

網紅陳沂說，柯文哲的說法是「允許」同志上街遊行，又因台灣是民主國家，所以「容忍」他們。她認為，「集會遊行是憲法賦予人民的基本權，並不需要柯文哲來「允許」，而民主國家面對與自己持相反意見的人，選擇的是『尊重』，而不是『容忍』。」

陳沂說，柯文哲同婚要投贊成還是反對，是他的自由，完全尊重，但這起事件的重點在於柯文哲的說法。她呼籲柯粉們，「這不是逐字稿的問題，這已經是閱讀障礙的問題了。」

柯文哲今天下午也火速上臉書撇清，澄清他的演講原意，不是指他個人針對公投議題投下反對票，也不是指他有權利「允許」集會遊行。

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