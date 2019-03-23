柯文哲急澄清「同志公投反對票」 苗博雅：把台北市民當擋箭牌

2019-03-23 17:07

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市長柯文哲在美國麻省理工學院演講，自曝在去年同志公投投下反對票，但仍舉行同志大遊行，代表台北是高度容忍的城市，此言一出引發熱議。儘管柯隨後在臉書改口演講內容指得是公投訴求被否決，但仍引起各方譁然。

對此，台北市議員苗博雅表示，很多人都期待柯文哲對同婚議題發表看法，但柯從去年大選到現在都沒有明確表態，直到在美國演講才不小心說溜嘴，但事後卻又改口收回；苗認為，柯事後的說法就像是把所有台北市民當作擋箭牌，她尊重首都市長不敢對重大議題表達的權利，但每位選民也有就柯的怯懦做出負面評價的權利。

針對台北市容忍同志大遊行一說，苗博雅強調，自由多元和友善本來就是台北追求的目標，所以不論是同志大遊行或穆斯林朋友的活動都是本該有的權利，不能說誰去容忍誰，畢竟大家都是一起生活的人，這是大家的權利。

婚姻平權大平台副總召鄧筑媛則說，北市府過去針對諮詢會報、公民行動或大遊行等同志活動都有非常多努力，但柯文哲這次的發言讓同志社群感到失望，顯見市長並不理解同志族群，特別是用到「容忍」二字，同志並不是需要代表不理解的容忍，而是需要與社會互相對話、理解，進而互相尊重包容。

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