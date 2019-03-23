急澄清！ 柯文哲：不是指我個人投下同婚反對票

2019-03-23 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲於當地時間22日下午到波士頓進行演講，被媒體爆出言談中自曝同婚公投時投下反對票，但還是「允許」12萬5千人上街遊行的消息。此話一出引發軒然大波，柯文哲認為被曲解了語意，緊急在臉書發文澄清。

柯文哲約今日下午1點於Facebook粉絲專頁發文稱，「稍早的演講，有些發言不是很精準，我再說明一次」。他認為該段言論的原意並不是指他「個人」對公投議題投下反對票，也不是說他有權利「允許」集會遊行。

柯文哲認為，演講的原意是要表達，雖然「大部分的民眾」並不贊成此議題，而在公投投下反對票，但在12萬5千人遊行的當下也沒有去干擾，這是台北做為東亞最自由城市的例證。

有網友認為，柯文哲的這段發文，是表示柯的「我」字只是在代稱台北市民或台灣國民，並指出這次公投沒有過關的結果而已。但也有網友不認同，認為從演講的肢體語言和語氣看來，柯文哲的發言還是在說自己投下了反對票。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/