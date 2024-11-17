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    宣洩對政府不滿？ 中國上海馬路「操」字成年輕人打卡熱點

    近日中國社群平台掀起一波打卡熱潮，許多年輕人爭相前往前往上海一條寫有「操」字的柏油路打卡。（圖擷取自中國微博、小紅書，本報合成）

    近日中國社群平台掀起一波打卡熱潮，許多年輕人爭相前往前往上海一條寫有「操」字的柏油路打卡。（圖擷取自中國微博、小紅書，本報合成）

    2024/11/17 17:49

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國各地近來頻傳各種無差別傷人事件，各界推測是因中國經濟頹靡不振、失業率居高不下，從而讓老百姓身心壓力過大又無處宣洩所致。近日中國社群平台掀起一波打卡熱潮，許多年輕人爭相前往上海一條寫有「操」字的柏油路打卡，奇特現象引起大批網友熱議，更出現兩派激烈論辯。

    綜合中媒報導，在中國多個社群引發話題的「上海一處道路上的操字成打卡點」，吸引許多年輕人朝聖的道路，位在上海浦東新區、鄰近東方明珠塔附近，該處地底以噴漆寫上「消防操作登高場地」的黃色字句，不過到場打卡的年輕人，大多使用手機或是相機以廣角模式，單純拍攝句子中的「操」字或將自己與其一起合影留念。

    報導指出，無數年輕男女打卡拍攝的照片，充斥在微博、小紅書等中國社群平台，甚至還出現許多人前往各地有「操」字的地方打卡，像是在進行收集活動般。這股打卡風潮不僅在網上引起網友熱烈討論，也引起不少媒體關注，有媒體致電詢問上海浦東新區陸家嘴街道辦事處，是否知道此事，辦事處則回答不清楚，會再做進一步調查。

    有些網友分析，這股打卡旋風與先前河南省鄭州市的「夜騎開封」活動性質類似，都是由年輕人發起後，在網上獲得廣大迴響，進而影響到現實生活中。更有網友指出，中國境內目前面臨經濟放緩、失業率居高不下等嚴峻問題，才讓越來越多身受其害的年輕人，靠著看似放飛自我的方式，暗中宣洩對政府、社會的不滿，堪稱另類的「吶喊」。

    還有部分網友譴責，此舉不成體統又極不雅觀。據了解，「操」是許多中國人每天朗朗上口、專門用來罵人的髒話用語，意指男子發生性關係的動作，原詞是「肏」（ㄘㄠˋ），然而由於該詞在中國民眾之間屬於「難寫難認」的複雜詞彙，因此逐漸被中國民眾使用發音相似的「操」所取代，甚至還以諧音衍生出像是「臥槽」等網路流行用語。

    無數年輕男女打卡拍攝的照片，充斥在微博、小紅書等中國社群平台，甚至還出現許多人前往各地有「操」字的地方打卡，像是在進行收集活動般。（圖擷取自中國微博）

    無數年輕男女打卡拍攝的照片，充斥在微博、小紅書等中國社群平台，甚至還出現許多人前往各地有「操」字的地方打卡，像是在進行收集活動般。（圖擷取自中國微博）

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