川普2.0財長之爭 馬斯克疑公開施壓惹不悅

川普（左）與馬斯克（右）16日一同出席在紐約麥迪遜廣場花園舉行的終極格鬥錦標賽（UFC）重量級冠軍賽。（法新社）

2024/11/17 18:35

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統當選人川普的財政部長人選備受矚目，對沖基金經理人貝森特（Scott Bessent）原是最熱門、也是川普公開表達欣賞的人選，但川普盟友馬斯克和小羅勃．甘迺迪公開力薦億萬富豪兼川普陣營政權移交小組共同主席、金融公司費茲傑羅執行長盧特尼克（Howard Lutnick），使川普團隊展開一場混亂的爭論，也讓馬斯克疑似施壓川普的舉動受到批評。

《華爾街日報》指出，川普的財長人選可能是內閣中最重要成員之一，將在制定稅收改革法案中發揮核心作用，也將是對外貿易談判的關鍵對話者。支持貝森特出任及力挺盧特尼克接掌的兩派聲音，近日展開激烈的公共及私人遊說行動，川普及其資深助理有時會對此感到不悅，有人甚至猜想川普最終會選擇完全不同的人選，包括美國阿波羅全球管理公司執行長羅旺（Marc Rowan）、田納西州聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）或前貿易代表萊特海澤。

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知情人士透露，盧特尼克15日晚間似乎開始退出競逐，這促使雙雙入閣的馬斯克和小羅勃．甘迺迪在翌日公開力薦盧特尼克。

馬斯克在自家社群平台Ｘ上表示，貝森特會是個「一切照舊的選擇」，反觀盧特尼克會做出「實質改變」，「一切照舊正讓美國走向破產，我們無論如何都需要變革」。小羅勃．甘迺迪則表示，比特幣是「自由的貨幣」，而「沒有人比盧特尼克更支持比特幣」 。

據報導，財長之爭儼然已成為關乎川普第2任期執政方向的「代理人之爭」，貝森特成為青睞穩定政策人士的最愛，盧特尼克則贏得川普許多死忠支持者的心。

知情人士透露，馬斯克曾向川普表示，如果盧特尼克成為財長，與包括華爾街大銀行在內的金融機構會有更良好的合作。盧特尼克在經由川普盟友得知自己最終可能不會出任財長後，轉而向馬斯克求助，但他並未要求馬斯克公開支持他。

《華盛頓郵報》進一步指出，馬斯克對盧特尼克的支持，可能加劇川普幕僚對於馬斯克在新政府人事和政策中所扮演角色的莫大困惑甚至恐懼。

馬斯克日益增長的影響力已激怒川普部分支持者，甚至有幾位核心圈人士對於馬斯克竟然在川普仍在權衡財長人選之際，公開力挺他自己偏愛的人選感到驚訝。一位知情人士直言，「有人不高興」，認為馬斯克是在當「共同總統」，很可能已逾越他在川普新政府中的角色份際。

為川普競選活動出資超過1億美元（逾32億台幣）的馬斯克，自川普當選以來一直待在川普身邊，包括與外國領袖通話、出席政權交接會議、一起打高爾夫球等場合，已成為川普在外交和國內政策（尤其是聯邦預算）方面的高階顧問之一，而他與新任財長的關係可能​​會在很大程度上決定預算改革的成功程度。

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