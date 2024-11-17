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    俄飛彈狂襲烏克蘭！基輔爆炸聲四起 波蘭戰機緊急升空

    2023年8月15日，美國製造的F-16在波蘭首都上空飛行，參與慶祝波蘭建軍節的大規模閱兵式，紀念1920年波蘭軍隊擊敗布爾什維克軍隊的勝利。（美聯社檔案照）

    2023年8月15日，美國製造的F-16在波蘭首都上空飛行，參與慶祝波蘭建軍節的大規模閱兵式，紀念1920年波蘭軍隊擊敗布爾什維克軍隊的勝利。（美聯社檔案照）

    2024/11/17 16:58

    〔編譯陳成良／綜合報導〕外媒《路透》報導，俄羅斯於週日（17日）清晨對烏克蘭發動大規模飛彈攻擊，烏克蘭首都基輔及多個城市遭到波及，鄰國波蘭也迅速動員空軍防範潛在威脅。根據報導，此次攻擊涉及巡弋飛彈、彈道飛彈以及無人機，烏克蘭全境隨即響起空襲警報，提醒民眾緊急避難。

    波蘭武裝部隊作戰指揮部在X平台上發布聲明，指出俄羅斯此次大規模攻擊主要針對烏克蘭西部地區的關鍵設施，為因應這波飛彈攻勢，波蘭及北約盟國的戰機已升空執行任務，並加強空中防衛。該聲明同時表示，波蘭已「動員所有可用兵力，派遣值勤戰鬥機升空，同時地面防空與雷達偵測系統也已提升至最高戒備狀態」。

    根據《路透》記者目擊報導，烏克蘭東南部的扎波羅熱（Zaporizhzhia）和黑海港口城市敖德薩（Odesa）均傳出爆炸聲。烏克蘭空軍隨後發布全國空襲警報，呼籲全國民眾立即尋找掩護。烏克蘭官員透露，為減少攻擊可能造成的損害，已緊急切斷包括基輔在內多個地區的電力供應。

    此波飛彈攻擊緊接著基輔一夜無人機襲擊事件，該市市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，無人機碎片擊中一棟住宅大樓屋頂，引發火災，至少一人受傷。緊急救援隊已趕赴現場滅火與救援。

    烏克蘭已連續數週處於高度戒備狀態，隨著冬季來臨，外界普遍擔心俄羅斯可能發動更具規模的飛彈攻勢，針對烏克蘭的能源基礎設施進行打擊。過去的攻擊行動已導致廣泛停電，嚴重影響民生。

    11月17日烏克蘭緊急救援人員在無人機攻擊後，於尼古拉耶夫市撲滅建築火災。（法新社）

    11月17日烏克蘭緊急救援人員在無人機攻擊後，於尼古拉耶夫市撲滅建築火災。（法新社）

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