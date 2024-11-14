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歹年冬厚瘋人？ 經濟困境助長中國罕見暴力犯罪

1名女子13日在中國廣州珠海的全民健身廣場獻花，悼念11日在該廣場發生的汽車衝撞人群事件中的罹難者。（美聯社）

1名女子13日在中國廣州珠海的全民健身廣場獻花，悼念11日在該廣場發生的汽車衝撞人群事件中的罹難者。（美聯社）

2024/11/14 18:13

〔編譯張沛元／綜合報導〕在日前發生近十年來死傷最慘重的無差別大屠殺慘案後，分析家指出，中國經濟萎靡加劇社會緊張，導致民眾更可能基於憤怒或絕望而大開殺戒。

值此中國揮別疫情陰影與致力重振經濟之際，其各地今年卻頻上演隨機暴力攻擊事件，形同打臉北京當局自詡的嚴格公安管控，也讓不少人上網反思此等社會情況。

廣州珠海11日發生汽車刻意衝撞人群事件，官方稱造成35死43傷，但據信確實死傷人數恐怕更高。今年2月，山東莒縣發生至少21人死亡的除夕滅門血案；7月，湖南長沙的汽車蓄意衝撞事件造成8死5傷；9月底，上海超市發生3死15傷的持刀隨機砍人事件。

此外，學校與幼童也頻淪為攻擊目標。上月底，北京1所重點小學的無差別持刀攻擊造成至少5人受傷；今年6月與9月，蘇州日僑學校與深圳日僑學校分別發生持刀攻擊，前者造成1死2傷，後者造成1名日籍男童死亡。

美國加州匹茲學院（Pitzer College）政治系助理教授劉漢章（Hanzhang Liu）說，中國的這一系列暴力攻擊，反映出中國社會與宏觀經濟狀況不斷惡化…儘管這些攻擊事件本質上為偶發，但發生頻率愈來愈高，「明確顯示有更多中國人正飽受其過去不曾經歷的艱苦與絕望。」

從外資出走、海外移民到失業率上升，不滿房價與育兒成本過高，以及年輕世代推崇躺平與拒絕內卷，中國經濟困境徵兆近年倍增。

加拿大多倫多大學政治學系教授、美國智庫亞洲協會（Asia Society）資深研究員王慧玲（Lynette Ong）說，這些暴力攻擊是經濟困境問題中較為負面的那一面，是社會積怨已深之兆；有些人對現況不滿會放棄，但有些人若氣不過就會採取報復行動。

王慧玲還說，這個問題「對中國而言很新」，而中國可能正「倒向一個不同類型、更醜陋的社會」。

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