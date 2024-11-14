美司法部長人選蓋茨爭議過大 麥卡錫：明年會被參院否決

美國總統當選人川普13日提名極具爭議的共和黨聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz，見圖）擔任司法部長，前聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）預測，蓋茨的人事案將在明年被共和黨主導的聯邦參議院否決。（法新社資料照）

2024/11/14 17:47

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統當選人川普13日提名極具爭議的共和黨聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）擔任司法部長，前聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）預測，蓋茨的人事案將在明年被共和黨主導的聯邦參議院否決。

麥卡錫接受14日在新加坡舉行的「巴克萊亞洲論壇」上接受《彭博電視》訪問表示：「蓋茨不會得到確認，每個人都知道。」

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蓋茨是佛州聯邦眾議員，在川普宣布將提名他執掌司法部幾小時後，他就辭去職務。蓋茨是極右翼強硬派共和黨人，在2023年罷免麥卡錫的事件中發揮了關鍵作用，麥卡錫成為美國史上首位被罷黜的議長，痛斥蓋茨及其同夥是「瘋狂8人幫」（Crazy Eight）。

麥卡錫還稱讚川普所挑選的內閣官員，尤其是提名佛州聯邦參議員魯比歐為國務卿，並指川普從他先前在白宮的經歷汲取了教訓，並在一定程度上得益於企業家盧特尼克（Howard Lutnik）在政權交接過程中所做的努力。

麥卡錫也稱讚川普聘用了他的老朋友馬斯克（Elon Musk），協助領導一個改革政府的新辦公室，「伊隆今天早上傳簡訊給我，想想他那樣的大腦，為了幫助每個美國人讓政府更有效率、更負責任，犧牲自己投入事業的時間。伊隆沒有從政府那裡受益，美國卻從伊隆那裡受益，他是愛迪生，並不關心財富」。

麥卡錫也預測川普的關稅政策威脅，可能導致中國等諸多國家為美國產品開放市場，並促進更為公平的貿易，「川普有個宏偉的議程，他比8年前做了更好的執政準備，我想你會對（他的）前100天感到震驚」。

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