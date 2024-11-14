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成功預測美大選引政治報復？FBI突襲Polymarket執行長寓所

加密預測平台Polymarket執行長科普蘭（Shayne Coplan）。（取自Polymarket 官網）

加密預測平台Polymarket執行長科普蘭（Shayne Coplan）。（取自Polymarket 官網）

2024/11/14 18:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）13日凌晨突襲加密預測平台 Polymarket執行長科普蘭（Shayne Coplan）位於紐約曼哈頓的寓所，此舉被外界解讀為「政治報復」，原因是該平台上週成功預測川普（Donald Trump）在2024總統大選中勝出。Polymarket當時顯示川普勝選機率高達58.6%，引發政府關切。

根據《紐約郵報》報導，FBI 探員在突襲科普蘭的SoHo公寓時，扣押了其手機及其他電子設備。隨後，26歲的科普蘭在社交媒體X上，以幽默口吻發文：「換了新手機，誰啊？」暗指此次行動背後可能存在政治動機。Polymarket發言人則強烈譴責，此舉為卸任政府的政治報復，旨在打擊預測平台對川普勝選的正確預測。

Polymarket 發言人進一步闡述平台的公開透明性，強調該平台作為預測市場的角色，無交易費用且無交易立場，僅為全球觀察者提供公開數據，以便更好理解包括選舉在內的重大事件。他表示：「Polymarket 致力於提供一個透明的市場，幫助公眾更好地了解影響生活的事件。」

這次 FBI 的行動正值川普勝選後僅一週之際，不僅引發外界質疑政府是否對政治預測平台進行報復，亦突顯了在當前敏感政治氣候下，科技公司面臨的潛在壓力與挑戰。

除了政府壓力，Polymarket 也受到投資者高度關注。包括矽谷知名創投家提爾（Peter Thiel）的創業者基金（Founders Fund），已向 Polymarket 投資約 7000 萬美元。值得一提的是，一名化名 Théo 的法國投注者更是在平台上押注川普勝選，獲得高達 8500 萬美元的驚人利潤。據《華爾街日報》報導，Théo 透過電子郵件回應稱：「老實說，我已經厭倦了這一切，只想回歸平凡生活。」

儘管外界質疑此事件是否出於政治動機，但至今美國司法部及科普蘭尚未對外回應。FBI也亦對此事保持沉默，不願評論事件細節。

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