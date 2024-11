成功預測美大選引政治報復？FBI突襲Polymarket執行長寓所

2024/11/14 18:17

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國聯邦調查局(FBI)13日凌晨突襲加密預測平台 Polymarket執行長科普蘭(Shayne Coplan)位於紐約曼哈頓的寓所,此舉被外界解讀為「政治報復」,原因是該平台上週成功預測川普(Donald Trump)在2024總統大選中勝出。Polymarket當時顯示川普勝選機率高達58.6%,引發政府關切。

根據《紐約郵報》報導,FBI 探員在突襲科普蘭的SoHo公寓時,扣押了其手機及其他電子設備。隨後,26歲的科普蘭在社交媒體X上,以幽默口吻發文:「換了新手機,誰啊?」暗指此次行動背後可能存在政治動機。Polymarket發言人則強烈譴責,此舉為卸任政府的政治報復,旨在打擊預測平台對川普勝選的正確預測。

請繼續往下閱讀...

Polymarket 發言人進一步闡述平台的公開透明性,強調該平台作為預測市場的角色,無交易費用且無交易立場,僅為全球觀察者提供公開數據,以便更好理解包括選舉在內的重大事件。他表示:「Polymarket 致力於提供一個透明的市場,幫助公眾更好地了解影響生活的事件。」

這次 FBI 的行動正值川普勝選後僅一週之際,不僅引發外界質疑政府是否對政治預測平台進行報復,亦突顯了在當前敏感政治氣候下,科技公司面臨的潛在壓力與挑戰。

除了政府壓力,Polymarket 也受到投資者高度關注。包括矽谷知名創投家提爾(Peter Thiel)的創業者基金(Founders Fund),已向 Polymarket 投資約 7000 萬美元。值得一提的是,一名化名 Théo 的法國投注者更是在平台上押注川普勝選,獲得高達 8500 萬美元的驚人利潤。據《華爾街日報》報導,Théo 透過電子郵件回應稱:「老實說,我已經厭倦了這一切,只想回歸平凡生活。」

儘管外界質疑此事件是否出於政治動機,但至今美國司法部及科普蘭尚未對外回應。FBI也亦對此事保持沉默,不願評論事件細節。

It’s discouraging that the current administration would seek a last-ditch effort to go after companies they deem to be associated with political opponents. We are deeply committed to being non-partisan, and today is no different, but the incumbents should do some self-reflecting…