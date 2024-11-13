中國珠海35死車禍隱瞞真相24小時 外媒揭慘劇資訊封鎖與政府操控

廣東珠海市體育中心11日晚間發生越野車衝撞人群事件，造成35人死亡、43人受傷。12日晚民眾到體育中心外擺放蠟燭悼念亡者。（法新社）

2024/11/13 16:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國廣東珠海市11日晚間發生一起嚴重車禍，造成至少35人死亡，數十人受傷。事發後，社群媒體上流傳事故現場的影像與照片，但在數小時內被迅速刪除。中國官方直到將近24小時後，才首次公開承認傷亡數字。這起事件揭示了中國如何運用嚴密的資訊控制機制，迅速阻止敏感內容的擴散。

《法新社》報導，事故發生後，微博等中國社群媒體平台上立即出現目擊者上傳的影片與照片記錄了當時的血腥場景。然而，這些影像很快就被刪除，類似Instagram的中國平台「小紅書」也迅速移除了相關影片。中國當局一貫密切監控社群媒體，對於敏感話題和詞彙往往在數分鐘內就會下令刪除。

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中國政府延遲近24小時才公布傷亡情況，直到12日晚間約6點半，官方媒體才首度報導有35人死亡的消息。消息一出，微博上的標籤「珠海男子衝撞人群造成35人死亡」瞬間成為熱搜榜首，僅一小時內便獲得超過6900萬次瀏覽量。這起重大車禍發生在中國最大航空展——珠海航展的前夕，該活動是中國官方媒體已宣傳多週的重要展示會。

中國官方媒體在報導這起事故時顯得相對低調。《環球時報》13日僅在內頁刊出一則有關「車輛衝撞事件」的短訊，反觀航空展相關報導則大篇幅佔據頭版。而《人民日報》則在頭版以小篇幅刊登國家主席習近平的指示，要求妥善救治傷者並嚴懲肇事者。至於中國中央電視台（CCTV）的旗艦新聞節目《新聞聯播》，僅用約1分半鐘報導了習近平的指示，並未展示事故現場的任何畫面。

根據現場目擊者的描述，12日晚間，民眾在車禍現場擺放蠟燭和花束，悼念罹難者。但幾個小時後，清潔人員迅速清理這些紀念物。一些工作人員透露，他們是接獲「高層指示」後才採取行動。當地警方與保安人員更阻止在場的民眾拍攝，並嚴厲告知「禁止拍攝」，現場氣氛緊張。

中國政府對於資訊的控制由來已久。早在2008年三鹿奶粉毒奶事件爆發前夕，中國便試圖封鎖消息，最終導致約30萬名嬰幼兒中毒。同年，四川汶川地震造成約7萬人罹難，政府同樣限制國際媒體的報導。這些歷史事件顯示中國當局在資訊管控上的高效率，但也因此被批評拖延了因應措施，甚至錯失了災難早期的緊急救援機會。

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