馬斯克力挺的史考特落敗！參議院共和黨新任多數黨領袖圖恩勝出

圖恩（右）將接替袖麥康奈爾（左），成為參議院共和黨領袖。 （美聯社）

2024/11/14 06:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國會參議院共和黨於12日以秘密投票方式，選出南達科他州聯邦參議員圖恩（John Thune）為新任多數黨領袖，擊敗了候任總統川普團隊盟友力挺的佛羅里達州參議員史考特（Rick Scott）。圖恩以29票對24票的結果勝出，擊敗了德州參議員柯寧（John Cornyn）和史考特。

據《今日美國報》（USA Today）報導，63歲的圖恩將接替參議院少數黨領袖麥康奈爾 （Mitch McConnell） 。麥康奈爾自2007年以來領導參議院共和黨，是美國史上任期最長的參議院黨團領袖。

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參議院多數黨領袖是華盛頓政壇最有權力的人物之一。圖恩將對川普政府的施政議程擁有重要影響力。他將掌控參議院議程，包括批准內閣成員的提名、約1200個高階政府職位，以及總統提名的司法人員。圖恩的勝選意義更為重大，因為共和黨在11月的大選中奪回參議院控制權，預示著共和黨將在未來兩年掌握國會和白宮的全面控制權。

值得注意的是，川普團隊的盟友，包括知名評論員卡爾森（Tucker Carlson）、科技富豪馬斯克（Elon Musk）和共和黨籍企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），曾公開力挺史考特競選參院領袖，期望能推行更保守的政策。然而，川普本人並未公開表態支持任何一位候選人。

儘管如此，史考特並未在第一輪投票中脫穎而出。圖恩在三位候選人中，長期被視為最有利的候選人，因為他在參議院共和黨領導層中擔任黨鞭，柯寧也曾被認為是強勁的競爭者。

圖恩自2019年起擔任黨鞭，並積極協助共和黨同僚參選，展現其募款能力及對黨的貢獻。根據他辦公室的資料，圖恩今年的募款金額超過3300萬美元（約新台幣10.7億元），並參加超過200場共和黨候選人的活動。然而，部分保守派媒體和川普支持者批評圖恩與麥康奈爾關係密切，認為他將延續麥康奈爾的領導風格，而川普與麥康奈爾的關係向來緊張。

《今日美國報》分析，這次選舉結果象徵著共和黨內部，在掌握國會控制權後，不同派系間的角力與權力平衡，可能將成為未來政策制定的關鍵因素。

馬斯克等人力挺的史考特未能勝出。（美聯社）

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