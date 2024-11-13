中國珠海衝撞事件釀35死 分析：經濟低迷「五失人員」壓力無處宣洩

中國廣東省珠海市體育中心11日晚間發生汽車衝撞事件，迄今已造成35人死亡、43人受傷。（美聯社）

2024/11/13 06:15

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國廣東省珠海市體育中心11日晚間發生汽車衝撞事件！警方聲稱，現年62歲的樊姓男子駕駛小型越野車，強行進入體育中心衝撞民眾，迄今已造成35人死亡、43人受傷，更驚動中國國家主席習近平、國務院總理李強做出指示及批示。據稱涉案的樊姓男子係因不滿離婚後財產分割結果而犯案，警方已將他依涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」立案偵查。

新華社報導，習近平「高度重視」本案，指其「性質極其惡劣」，指示要依法嚴懲凶手。按照習近平指示，中央政府已派遣工作組趕赴珠海指導處置工作。李強則批示，要盡快查明案情並依法嚴懲凶手，確實做好風險隱患和社會矛盾排查化解，「確保社會大局穩定」。

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德國之聲報導，與珠海駕車衝撞案相關的影片在中國全部遭到封殺，有網友質疑警方的說法：「兇手還在昏迷中你們就知道原因了？」、「說話負點責任，你先調查好原因了？」日本產經新聞也報導，在中國當地播放的日本放送協會（NHK）海外放送新聞節目，在12日播報這起事件時，節目部分畫面被中斷，隨後被切換至「訊號異常」畫面。

美國之音報導，由於經濟持續低迷，中國近期頻繁發生報復社會型暴力事件，主要形式包括駕車撞人、持刀砍人等，行凶者無差別殺人，尤其是針對學生等弱勢群體，引發社會恐慌，也凸顯「五失人員」快速增加的危險性，即涉及投資失敗、生活失意、關係失和、心理失衡、精神失常的5類人員。

據報導，10月發生至少3起經由媒體公開報導，並被質疑為報復社會的極端事件。在9月、6月、5月、3月等多個月份，上海、廣東、湖南等多地都傳出報復社會或疑似報復社會的暴力事件。遼寧和浙江3月19日1天內便發生2起疑似蓄意駕車撞人事件；6月至10月在長春、蘇州、深圳和上海等地，也發生數起持刀傷人案，都造成零星死傷。

分析指出，報復社會型暴力事件的背後，「五失人員」格外引人關注。由於經濟發展放緩、社會貧富差距進一步拉大、社會階層向上流動停滯等因素，五失人員的心理壓力空前大增；而「五失人員」規模當以億計，每個中國人可能都屬於前述某一類「五失人員」，或者兼具多種特徵。

然而，中共當局似乎仍以「維穩」角度看待這類社會事件。中共廣東省委書記黃坤明12日召開會議表示，要展開公共安全領域風險隱患排查整治，推進社會矛盾問題專項治理，做好婚姻家庭、涉眾金融等各類糾紛化解，並強化對重點人群的管理和社會面治安防控，切實消除各類突出治安隱患，嚴防極端案事件發生。

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