柯文哲自爆同婚票投反對 王世堅嗆：他回來看我怎麼對他

2019-03-23 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕今日將結束訪美行程的台北市長柯文哲，稍早在麻省理工學院（MIT）參加波士頓青年創業及留學生座談會，談及去年同婚公投時表示，「我投票時投反對，但我允許12萬5000人上街遊行」該發言引起爭議。台北市議員王世堅今天下午批柯文哲沒中心思想，質疑柯是為了選票，西瓜偎大邊，更嗆聲「他回來看我怎麼對他」。

根據《蘋果》報導，王世堅批評，以往柯文哲曾為同志證婚，現在是哪裡有票就往哪裡去，搞不好哪天同婚勝就說支持同婚。王世堅受訪時難掩氣憤，直斥柯文哲不幫同志就算了，不幫就惦惦，不講會死嗎？還消費、蹧踏同婚議題，真的很可惡。

柯文哲面對發言惹議，急忙在臉書上澄清自己的「原意」，「不是指我個人針對公投議題投下反對票，也不是指我有權利『允許』集會遊行。」，而是表達「雖然公投結果，大部分的民眾對此議題不贊成，但是也不會去干擾另一部分的人舉辦遊行或活動。」

王世堅表示，4年來柯文哲唯一沒有講錯話就是對中共，而且是畢恭畢敬，痛批柯是俗辣，假惺惺什麼。王世堅直言，夠膽就去蹧踏遠雄、富邦，去蹧踏中共、駡一駡習近平。柯文哲已結束訪問行程啟程返台，王世堅則表示，「他回來看我怎麼對他」。

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