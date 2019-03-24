柯文哲在波士頓失言 朱宥勳：這哪個國家派來的笨蛋？

2019-03-24 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲赴波士頓演講，以穆斯林集會及同志大遊行舉例，來展現台北是高度容忍、自由民主的城市，言論引發爭議。作家朱宥勳批評柯文哲一句「美國號稱民主自由國家，你覺得有可能5萬名穆斯林包圍時代廣場嗎？我看，機關槍、手榴彈都出來」是激化別人國內的種族對立，直言「要我是美國人，我此刻心裡一定覺得『這哪個國家派來的笨蛋』？」

朱宥勳說，在外交場合裡，柯文哲的發言最可怕的是「穆斯林」的那一段，「即使我很在乎同婚，但我還是認為他的同婚發言遠不如這句糟糕。」

朱宥勳強調，如果美國在這方面真的有這麼嚴重的種族對立，你等於是去人家家裡嘲笑他；如果美國在這方面沒有那麼誇張，那你是用對他人的不實指控來墊高自己。他說，無論哪一種，「你都是以一個外國人的身分，在為激化別人國內的種族對立添柴加火。」

他直言，「這已是智識與教養的雙重欠缺了。要我是美國人，我此刻心裡一定覺得『這哪個國家派來的笨蛋』？」最後在留言補上，「那不還好你今天去的不是紐西蘭。」

網友也紛紛留言，「 他今天如果去美國會不會說尼哥...韓國魚去美國可能會說尼哥拉瓜大瀑布…這兩個是台灣地獄梗代表嗎」、「我完全不知道他要表達甚麼，每個字都看得懂，但就是無法理解」、「自以為幽默，卻是很傷人而不自知」、「蚵欸明示穆斯林是恐怖份子這個更嚴重」等。

朱宥勳臉書全文

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/