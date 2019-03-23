柯P舉同志遊行象徵台北自由民主 她一句話打臉！

2019-03-23 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今天赴波士頓演講，提到台北做為民主的城市，即使去年公投同婚議題在台北市被否決，「我投票的時候投反對，可是我允許12萬5000人上街（同志大）遊行。」對此，台大研究生協會前會長周芷萱認為，同志遊行或是同志的存在，不用誰來「容忍」和「允許」，「那是身為台灣人的基本權利。」

柯文哲這段言論被部分媒體認為是自爆在同婚公投上投下反對票，周芷萱特地看了影片原話及柯文哲臉書的澄清文，同意柯文哲所說的「我」是指社會的立場。不過，她對於後半句很有意見。

周芷萱說，同志遊行居然是要被社會大眾「允許」，而社會還可以以此作為自己進步和開放的象徵，不覺得未免也太自以為異性戀高人一等了嗎？她舉例，我們大概不會說這次核能公投決議是核四要重啟，所以台北有反核遊行是「允許」或是「容忍」。讓支持者上街遊行或是進行集會活動是一種自由民主的象徵，「我們都知道那是身為台灣人的基本權利，不用誰來容忍。」

周芷萱質問，「為什麼就只有同志遊行要特別被舉出來容忍同志遊行是自由民主象徵？」她認為，真正的自由民主是知道不一樣的人也應該擁有同樣的權利，若認為少數的權利就應該是被「容忍」和「允許」，而不是「尊重」，那是不是有一天可以選擇不要了呢？是不是權力還是在多數人身上，社會多數擁有宰制別人人生的自由？

周芷萱臉書全文

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