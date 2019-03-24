柯粉護航柯P同婚失言 人渣文本：你們專長是傷害柯文哲？

2019-03-24 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲訪美演講時，談及同志大遊行時因稱：「『我』雖然投票的時候投反對，可是『我』允許12萬5千人上街頭去」，引發軒然大波。對此柯文哲臉書雖解釋「我」是指民眾，但不少人覺得牽強，同時也有許多柯粉護航。對此，政治評論家「人渣文本」周偉航就發文質問柯粉：「硬要扯一堆，你們專長是傷害柯文哲是不是？」

周偉航分析該段演講中每次柯文哲提到「我」時的主詞對象，首先，柯文哲曾說：A.「非穆斯林的國家，有五萬名穆斯林集會，慶祝開齋節，你講一個例子給『我』聽，『我』看沒有」、B.「美國號稱是民主自由國家，（略），『我』看喔，那個機關槍手榴彈都跑出來了」、C.「台北有五萬人的穆斯林，你知道嘛，一直是在台北火車站，後來『我』覺得那個實在太熱，把他移到大安森林公園。」

周偉航指出，這個段落中的我，全都是他自己，C.做為故事的結語，「我」更是發揮了市長影響力，難道第C.中的「我」，是廣大的市民或反穆斯林的市民嗎？

再者，柯文哲稱台北還有亞洲最特別的同志大遊行，但同志公投未過，反對與支持比是2比1，D.「『我我我』雖然投票的時候投反對，可是『我』允許12萬5千人上街頭去」、E.「所以你想想看喔，台北是一個高度容忍的城市。『我』要跟大家講喔，自由的基礎是什麼齁，容忍。自由的基礎是容忍。你開始不能容忍，這個國家沒有自由。所以台北你知道齁，後來『我』去矽谷看一下，...」

周偉航指出，D.中的「我」引起爭議，當然自我陳述時的語境的確有可能跳來跳去，所以就要看整段敘述，哪種可能性比較高。而D.段的結論是「台北是一個高度容忍的城市」，加上柯文哲結巴說「我我我」，語氣在此段有轉折，的確有跳出原本自我的感覺，同時臉書專頁也澄清是舉例，以及「柯粉對柯文哲良善本質的信仰」，可以假設這邊的「我」是指反同市民。

但從相反角度來看，上下文的「我」都指是他本尊，沒道理突然變不是；若要臨時舉例反同市民，應該用的主詞是「他」；再者，對普通市民來講，沒有允許不允許的問題，市長才有許可某些事情的權力；最後，前一個穆斯林的故事（包括A、B、C三段落）是結束在市長（我）改變活動地點，在接下來的同志遊行故事，D段落也理應會結束在市長的行動，展現兩組「大型集會遊行事件—市長解決方案」的脈絡來支持後面的推論。

周偉航表示，如果你上下文是D、E兩段，那的確有可能認為「我」是反同的台北市民。但若從A、B、C、D、E一路聽下來呢？「你信仰柯文哲，認為他不會有負面的意思，那也是你們的權利」、「但你不能要求所有人都接受信徒的那套詮釋。不在信仰中的人，看不出也沒必要接受你的那套意思。」

周偉航強調，柯文哲的概念問題很多，除了認為美國沒辦法包容（然後又舉矽谷自打臉），像市長「允許」集會，或就算依他說的是反同市民「允許」「容忍」集會，這也是概念上的錯誤，「柯文哲出包，默默縮回去就好，風頭過了又是一條好漢。硬要扯一堆，你們專長是傷害柯文哲是不是？」

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