指政治人物喊台獨騙票 陳芳明：沒有戰爭，台灣就贏

2019-03-20 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕繼昨天公開力挺總統蔡英文競選連任後，政大教授陳芳明今在臉書表示，政治人物主張「台灣獨立」是在騙選票，他認為只要海峽不發生任一戰爭「台灣就贏」。

陳芳明指出，台灣能升格亞洲重要國家，是靠著島上民主生活，台灣不僅可選總統、享言論自由，也是亞洲首個實現婚姻平權的國家，這是我方比中國優勢的理由，也是最重要的國防武器。

陳芳明認為，只要海峽不發生戰爭台灣就贏，「台灣真正的國防線，不是台灣海峽，而是中國沿海經濟發達的城市。只要中國繼續繁榮，戰爭就不可能發生」。

陳芳明直言，現在台灣政治人物主張台獨，「都是在騙取選票」，這樣的口號他聽了一輩子但都沒發生過，並指那是言論自由層面，而非國家政策。

陳芳明舉例，蔣介石高喊反攻大陸、毛澤東揚言武力解放台灣，「都是在欺騙人民」，並指在公開場合、選擇活動，高喊台獨的政治人物多到讓他無感，呼籲老實面對選民，他深信「只要沒有戰爭，民主就贏，台灣就贏」。

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