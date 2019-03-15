反同團體「公投第12案施行法」草案逕付二讀 將與政院版併案協商

2019-03-15 11:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕下一代幸福聯盟等反同團體提出的「公投第12案施行法」草案，由國民黨立委賴士葆代為提案，立法院今天上午處理報告事項議程，時代力量提議退回程序委員會表決未過，最後該案逕付二讀，未來將與行政院版草案併案協商。

攸關同婚權益的行政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，5日在立法院會中逕付二讀；下一代幸福聯盟等反同團體則提出「公投第12案施行法」草案，由國民黨立委賴士葆代為提案。同志團體、同志家庭昨天（14日）到立法院門口召開記者會，呼籲賴士葆能夠在最後期限前，高抬貴手儘速撤掉這個無法保障同志權益的提案。

立法院會5日已經將行政院版草案逕付二讀；該次投票結果中，有5名綠委棄權，國親立委等24人投下反對票。當時民進黨團總召柯建銘就表示，若還有其他團體提出不同版本，民進黨團也會建議逕付二讀、併案協商。

而在今天的立法院院會報告事項程序時，時代力量黨團提議，將賴士葆提案退回程序委員會，院會隨即進行表決，出席共75人，其中贊成5人，分別為時代力量立委黃國昌、林昶佐、徐永明、高潞‧以用，值得注意的是國民黨的許毓仁也投下贊成票；反對70人，包括民進黨、親民黨、國民黨等立委皆反對退回程序委員會。

但院會處理國民黨「逕付二讀」提案時，在場人員均未表達異議，最後，反同版的專法草案順利逕付二讀，將與行政院版專法草案併案協商。若協商無共識，經過1個月協商冷凍期後，立法院院會將表決處理二、三讀程序。

隨後國民黨與親民黨團提議，將時代力量黨團所提的「公民投票法」、「台灣地區與大陸地區人民關係條例」草案退回程序委員會，這兩項修法內容是將政治性協商納入強制公投的一環。退回遭到民進黨與時代力量反對，最後時力版的公投法、兩岸人民關係條例草案都順利付委。

行政院版的「同性婚姻」與幸福盟的「同性家屬」規定大不相同。在收養子女規定方面，為保障同性關係一方親生子女的權益，行政院版草案規定當事人可收養另一方的親生子女，準用民法繼親收養的規定。反同團體委託賴士葆的草案則不涉及兒童收養，而以現行法為基礎，由同性家屬透過書面委託他方共同監護。

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