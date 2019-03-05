同婚專法未出席投票 許毓仁：沒去投票不代表反對

2019-03-05 17:44

〔記者林良昇／台北報導〕立法院院會今天針對行政院版同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」逕付二讀進行表決，表態支持同婚的國民黨立委許毓仁未出席投票，引發質疑態度不一，對此，許毓仁下午說，沒去投票，並不代表反對。

許毓仁下午發出新聞稿說，今日院會針對院版同婚專法「逕付二讀」進行表決，國民黨內意見紛歧，在會前的黨團大會雙方僵持不下，有委員提議「程序杯葛」，針對逕付二讀案投下反對票，並且要求黨團作出一致決議。

許毓仁說，當時有發言「黨團在這個議題上，立場從頭到尾都應開放黨員自由表述，不應在此刻改變做法。」然而部分委員仍認為進議場投票時，黨員應表達一致意見，不應有差異立場，最終黨團決定動員投票，在這個情況下許毓仁決定不出席投票。

許毓仁說，但是沒有投票並不代表反對，今天表決的是逕付二讀而非法案內容本身，今天逕付二讀預料中，政院版的專法有3點缺失，包含：跨國同婚、收養權益，以及姻親關係。他強調，接下來開始二讀後的攻防才是重要的，在黨團協商逐條辯論時，他會提出修正動議，開啟真正的戰場，到時候誰是真正支持同婚出席和為同志權益發聲，才能見真章。

許毓仁說，在下午的總質詢，已針對跨國同性婚姻保障向行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮提出總質詢。雖然院長與前院長的口徑一致，覺得「相愛的人應該都要在一起」，但專法裡卻未制定相關規定，明顯是立法缺失。目前台灣人僅能與其他25個已通過同性婚姻的國家建立同性婚姻的關係。許毓仁呼籲，「既然相愛的人應該都要在一起，就不應該要有區別。」對於大陸、香港、澳門跨國伴侶，希望部長也能夠用相同的標準來制定。

許毓仁強調，相愛的人可以組成家庭是社會多元與包容的展現，因此強烈要求蘇院長應該在院版同婚專法進入協商時，明確處理並開放跨國婚姻保障，對此，外交部長也表態，現在的院版專法確實有疏漏的地方，院長也承諾外交部會針對跨國婚研擬相關配套。

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