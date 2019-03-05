立院處理同婚專法 國民黨、反同團體反對逕付二讀

2019-03-05 10:27

〔記者林良昇／台北報導〕行政院提出同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法草案」，今將在立法院逕付二讀，國民黨團反對逕付二讀，要求付委審查，而下一代幸福聯盟等反同團體也提出「公投第12案施行法草案」作為對案，尋求立委支持。

立法院院會今將處理行政院所提同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法草案」，立院民進黨團主張逕付二讀。國民黨團則擬主張付委審查。親民團則認為應退回重提。朝野將進行攻防。

下一代幸福聯盟等反同團體近期遊說朝野立委支持其所提出的「公投第12案施行法草案」，作為「司法院釋字第748號解釋施行法草案」對案，將同性別共同生活二人的關係視為「同性家屬」，非屬婚姻，由國民黨立委賴士葆代為提案。相關團體昨也正式拜會國民黨團，賴將在今國民黨團大會上尋求同黨立委連署支持。

立院國民黨團書記長吳志揚今在國民黨黨團大會後受訪表示，各立委意見很多，但黨團意見是，這麼重大的法案，牽扯2條憲法解釋、1個大法官會議解釋、5個公投案，這麼重要的法案不該用逕付二讀處理，這是行政院第一次提出來的版本，居然可以擺脫司法及法治委員會審查，不用官員報告跟備詢的階段，社會溝通是夠的嗎？

吳志揚說，不管挺同、反同，大家對內容都不滿意，這樣硬過並沒有好的社會對話，到最後社會繼續撕裂，應不要急迫，等各方版本一起審查。

吳志揚強調，司法及法治委員會2席召委都是民進黨，怕什麼呢？國民黨不會在程序上作任何阻擋，只要求合理、民主、法治，程序要完備，讓大家好好檢視法案或其他版本是否符合憲法，符合公投直接民意。

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