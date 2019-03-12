反同方專法「公投第12案施行法」週五付委

2019-03-12 12:58

〔記者彭琬馨／台北報導〕由反同方主導、國民黨立委賴士葆、沈智慧等21人領銜共同連署提出的「公投第12案施行法」，今在程序委員會中排入院會議程，週五朝野料將有一批攻防。此外，行政院提名前雲林縣長李進勇為中選會主委一案，也排入本周五院會議程，預計最快下周付委審查。

同婚專法若在周五順利一讀，依據民進黨團規劃，只要國民黨願意將草案逕付二讀，反同專法也將與行政院的同婚專法草案併案協商，民進黨團不會阻擋。

由國民黨立委賴士葆、沈智慧兩人共同提案的「公投第12案施行法」。草案說明中表示，大法官解釋雖要求相關法律應使相同性別兩人有成立具有親密排他性關係之權益，但以何種形式達成婚姻自由的平等保護數立法範圍；考量同性兩人與異性婚姻間存有事物本質重大差異，且婚姻制度不應輕率撼動，因此草案「創設非婚姻之其他制度，以婚姻以外的其他形式保障相同性別兩人經營永久共同關係」，通篇以「同性家屬」稱呼同性婚姻的兩人。

參與連署的委員有國民黨立委黃昭順、鄭天財、陳超明、羅明才、廖國棟、孔文吉、徐志榮、蔣乃辛、陳雪生、呂玉玲、曾銘宗、費鴻泰，民進黨立委黃秀芳、黃國書、陳歐珀、張廖萬堅、陳素月、林岱樺，親民黨立委周陳秀霞等19人。

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