同婚專法闖二讀 簽反同新草案？藍委：怕他們會生氣

2019-03-04 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕政院版同婚專法草案「司法院釋字第748號解釋施行法」明天（5日）將闖關逕付二讀，反同團體今（4日）積極遊說保守立委和黨團，期盼他們簽署反同版本的「公投第12案施行法」草案，出動地方樁腳幫忙牽線；據傳已有17名立委連署支持。

綜合媒體報導，政院版草案明天逕付二讀。對此，反同團體「下一代幸福聯盟」積極在立院遊說，希望立委支持另一項草案「公投第12案施行法（同性共同生活法）」。

幸福盟批評，「愛家公投」獲765萬票支持，執政黨卻還推動同性婚姻、踐踏民意，幸福盟支持以非民法婚姻方式保障同性共同生活，行政院版同婚專法卻大量準用民法婚姻規定，破壞民法婚姻一男一女的定義。

《聯合報》指出，「公投第12案施行法」草案由國民黨賴士葆代提案，目前有17位立委連署，包含國民黨立委賴士葆、鄭天財、孔文吉、沈智慧、曾銘宗、費鴻泰、呂玉玲等；民進黨張廖萬堅、陳素月、林岱樺、黃國書及陳歐珀等立委；親民黨立委則有周陳秀霞；據報導，國民黨立委內部意見分歧，有人不願連署，有立委嗆聲要這些立委「硬起來」簽字別閃躲，不然「外界和教會都會生氣」。

《新頭殼》指出，有反同教會系統組織透過地方樁腳約委員遊說，表明愛家公投代表700萬人的決定，「連任就靠這個了」，盼立委簽署法案。

對於行政院「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，日前另一反同團體「護家盟」代表張守一曾表示，法案名稱尚可接受，因為至少避開婚姻、配偶等字眼，法案中雙親稱謂統稱「雙方當事人」而非「夫妻」，算模糊可用。

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