凱米颱風再奪1命已3死 積淹水1468件、未退水仍有1296件

高雄市旗山區有1戶土石沖入民宅，新增1死，凱米颱風已造成3死380傷。（民眾提供）

2024/07/25 17:10

〔記者陸運鋒／新北報導〕凱米颱風肆虐台灣，目前以每小時16公里速度，緩步向北北西轉西北前進，積淹水災情暴增至1468件，目前未退水仍有1296件，南部多處淹水成為重災區，此外，高雄市大樹區及旗山區各有1戶土石沖入民宅，因此新增1死，颱風已造成3死380傷。

由於南部傳出多起淹水及災情，中央災害應變中心第八次工作會報由指揮官內政部長劉世芳主持，並且與高雄市、南投、彰化災害應變中心及水利署各河川分署進行視訊會議。

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高雄市副市長林欽榮說，目前51棟大樓有積淹水，急需中央支援4吋抽水機50台到水利局，而國軍部分昨已申請257人、41輛車，今天也已申請軍方127人及17台車輛。劉世芳也立即請軍方及水利署支援。

目前各縣市累積雨量為高雄市茂林區多納林道1002毫米、高雄市茂林區多納860毫米、屏東縣三地門鄉尾寮山857、屏東縣瑪家鄉瑪家812.5毫米、高雄市六龜區大津806毫米、嘉義縣竹崎鄉奮起湖791毫米、嘉義縣竹崎鄉石磐龍783毫米。

海難搜救部分共7件，其中坦尚尼亞籍貨輪「FU -SHUN」傾斜下沉高雄港外海19浬，船上有9名緬甸籍船員，6時31分下沉，因現場風力太強，尚無法尋獲事故船及待救船員，持續搜尋中；至於其餘6起擱淺案船員及船隻均平安。

中央災害應變中心統計，全國曾停電737669戶、曾停水70593戶、基地台137座故障、市話中斷133戶，令收容處所共開設151處，收容安置共2305人。

據統計，23日凌晨0時至25日下午1時，累計降雨量破千毫米的有高雄茂林區1352毫米、屏東三地門1255.5毫米、宜蘭縣大同鄉1250毫米、嘉義縣竹崎鄉1073毫米。至於農作物被害面積705公頃，損失金額4776萬元，受損作物以香蕉、西瓜、龍鬚菜等作物較嚴重，農業設施損失301萬元。

交通部分，預警性封路計38處，受災阻路段4處，包括南投縣水里鄉台16線雙向20K（頂崁路段），發生邊坡落石坍方，雙向無法通行，排除時間評估中。屏東縣東港鎮台17線259K+300~260K+500（大鵬灣至磘仔口橋路段），路面積水，排除時間評估中。南投縣水里鄉及信義鄉台21線78K至116K（頂崁至望高路段）發生邊坡坍方、路面淹水及路外雜木倒塌。高雄市大樹區台29線91K+000~92K+130（竹寮路路段）路面積水。

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