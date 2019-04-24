好羨慕！台灣524同婚上路 中國網友哀嘆「啥時才能跟上」

2019-04-24 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕行政院會今年2月通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，年滿18歲的同性伴侶可成立同性婚姻關係，該法雖於5月24日才正式實施，但台北市已率先宣布開始受理預約登記，消息傳入中國後讓許多中國網友都羨慕，紛紛祝福同志伴侶「新婚快樂」，但也有中國網友感嘆，「大陸什麼時候才能跟上？」

台北市12行政區戶政事務所自4月23日起，開始受理同性伴侶電話及現場預約524同婚登記，截至今天下午4時止，已有83對預約，其中甚至還包含外籍人士，該消息被轉貼到微博後，今不僅登上微博熱門搜尋第3名，也讓許多中國網友感動，紛紛留言祝福同志伴侶「新婚快樂」，並讚美台灣這一點實在做得太好，是亞洲的驕傲。

不過也有許多中國網友感嘆，中國不知道什麼時候才能跟上，紛紛留言「大陸也學學灣灣吧我都等不及了」、「好羨慕啊」、「我們連抗議都不敢」、「真的希望這一天大陸可以早點到來」、「真想做個台灣人」、「一國兩智」、「可惜國內還在排查txl（同性戀）人口呢」。

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