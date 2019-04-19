藍委修民法「婚姻限一男一女」 同黨不挺：違反748精神

2019-04-19 15:24

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委黃昭順提出「民法972條修正草案」，限定婚姻應限定一男一女，立院國民黨團也提議逕付二讀，但今天在院會遭否決，將交付司法法制委員會審查；同黨的國民黨立委許毓仁也在臉書發文表態不挺，強調此案違反「大法官釋字第748號解釋」的精神，自己會堅守立場，為同志爭取婚姻入法。

黃昭順主張，現行民法972條雖明定「婚約，應由男女當事人自行訂定」，但沒有名列「應限定在一男一女之結合」相關條文，依照去年1124公投第10案開票獲得768萬同意票，必須將「一男一女之結合」明定於法條中，以昭法制，並獲20位朝野立委連署。

該案今天被排入立法院會議程，立法院時代力量黨團提議退回程序委員會重審、國民黨團提議逕付二讀，但都表決未過。

許毓仁在臉書指出，自己從2016年就主張修改民法讓同性伴侶依民法結婚，而非透過專法，「隔離且平等」是不合適的；「大法官釋字第748號解釋」也有跨國同志通婚、姻親關係界定、收養子女三大缺失，但雖不完美、仍可接受。

許毓仁說，5月初政黨協商，具體攻防會聚焦在是否讓「婚姻」入法，他將堅守立場，極力為同志爭取婚姻入法。

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