熱議台灣同婚專法 中國網友：他們確實宛若一個國家般存在

2019-02-22 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕行政院為回應去年公投第11案、第12案通過的「同性婚姻不直接修改民法，而是專法」的訴求，日前在院會通過《司法院釋字第748號解釋施行法》草案，準備送入立法院審理，行政院長蘇貞昌也特地錄製宣傳影片，先向國民報告；中國有網媒報導相關新聞時，中國網友紛紛表示祝賀，也有網友諷刺，「中國外交部新難題：中國是不是同志婚姻合法化國家？」

《鳳凰網》在介紹相關新聞時，訪問中國同志交友App「Blued」創辦人兼執行長耿樂，他首先祝賀台灣的同志朋友可以迎來與所愛的人合法在一起的權力，認為中國國內近年來隨著同志族群的正面形象，經過媒體廣泛報導後，同志平權在中國已有很大的進步；耿樂期許台灣相關平權法案的通過，能帶動中國的平權運動，未來也能迎來同婚合法化。

這篇新聞底下有許多中國網友留言祝賀台灣人權前進一大步，「中國同性戀群體如果自己不爭取，權利是不會落到自己手上的」、「社會越包容，民眾越幸福」、「不明白同性婚姻為什麼要讓異性戀來做主？憑啥啊？和異性戀有什麼關係啊人家結婚你反對毛啊」、「這個真的厲害了羨慕羨慕，這次是真的酸（葡萄）了」。

不過，新聞也意外引起中國網友思考，台灣究竟是不是獨立個體，有網友強調，「中國終於有一個省同性戀合法了」，結果被其他網友吐槽，「作為中國人，我的立場堅定台灣是中國的省，但台灣同婚合法能通過，也確實是因為中國政府完全沒有控制台灣的政治，他們確實宛若一個國家般存在著」、「台灣政治獨立，婚姻法能通過完全因為民主制度，跟中國半點關係沒有」、「別往自己臉上貼金」、「這部法律的通過與否卻不是中國的黨中央能決定的，無能為力的感覺如何？」

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