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    夜店嗆聲擺不平！澎湖西嶼外垵碼頭 球棒隊大混戰1人送醫

    澎湖西嶼外垵發生球棒隊大混戰。（民眾提供）

    澎湖西嶼外垵發生球棒隊大混戰。（民眾提供）

    2025/03/29 21:35

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（29日）清晨，澎湖西嶼外垵的統一超商前，出現10名男子，手持球棒與黑衣男子大聲叫囂，白沙警分局據報趕往，涉嫌滋事的男子早已鳥獸散，僅剩下受傷被害人，警方緊急送醫，並傳喚涉案嫌疑人陸續到案說明。

    白沙分局調查指出，今日清晨6時許接獲通報，西嶼鄉外垵村碼頭前發生鬥毆事件，現場有多名男子涉案。惟涉案人員已趁亂逃逸，現場僅留一名遭毆傷的被害人，經送醫後無生命危險。經初步調查，全案係因雙方素有糾紛相約談判，被害人赴約後遭多人毆傷。

    白沙警分局已組成專案小組，全面調閱周邊監視器並訪查目擊民眾，現已鎖定全數犯嫌身分，2名犯嫌已到案偵辦，其餘涉案人員刻正通知到案。白沙警分局強調，針對暴力滋事行為絕不容忍，依妨害秩序、傷害等罪偵辦，依法嚴懲。

    根據了解，雙方糾紛發生在半年前，西嶼外垵一些年輕人到馬公市的夜店喝酒時，與馬公的幾個年輕人嗆聲起衝突，雙方心結未解。今天清晨馬公約10名年輕人帶著球棒，分乘轎車到外垵找對方㝷仇。雙方相約在外垵7—11便利商店前談判，一言不合大打出手。

    受傷民眾被壓在地上打，其餘人在旁助陣。（民眾提供）

    受傷民眾被壓在地上打，其餘人在旁助陣。（民眾提供）

    警方根據監視器，陸續傳喚嫌疑人到案。（白沙警分局提供）

    警方根據監視器，陸續傳喚嫌疑人到案。（白沙警分局提供）

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