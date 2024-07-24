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農業部發布8縣市土石流黃色警戒269條 預報增為1天6報

凱米颱風逐步往台灣陸地前進，農業部水保署已針對8縣市、269處潛勢區域發布土石流黃色警戒，當地政府應在相關地區進行疏散避難勸告。（翻攝自水保署網站）

凱米颱風逐步往台灣陸地前進，農業部水保署已針對8縣市、269處潛勢區域發布土石流黃色警戒，當地政府應在相關地區進行疏散避難勸告。（翻攝自水保署網站）

2024/07/24 10:25

〔記者楊媛婷／台北報導〕凱米颱風持續往台灣陸地移動，為防止山區土石流造成人民生命危險，水保署近年依據氣象署雨量資料等執行土石流潛勢區域預測，水保署今（24日）發布土石流黃色警戒269條，分別在新北、桃、竹、嘉、高、投、花、宜等8縣市，將由地方疏散避難勸告，土石流警戒預報也將從1天4報增加為6報。

中央氣象署預報今下午雨勢加大，晚間到明晨通過台灣時風雨最劇烈，部分地區如太平山已累積降雨量達2百毫米，隨颱風逐步靠近台灣陸地，水保署減災監測組組長陳振宇表示，今天上午依據氣象署風雨資料研判，已有269條土石流潛勢溪流達黃色警戒，另外新竹縣的尖石鄉梅花村、秀巒村等2處發布大規模崩塌黃色警戒，依「災害防救法」，地方政府應進行疏散避離勸告。

另因應花蓮403強震，宜花東等部分地區可能土石較為鬆動，陳振宇表示，4月時已針對震度5強以上地區檢視評估，當時就將花蓮縣花蓮市、秀林鄉、吉安鄉及宜蘭縣蘇澳鎮、南澳鄉等5鄉鎮市土石流警戒基準值緊急調降100至150公釐，秀林鄉等部分區域因為已達警戒值，地方政府已讓當地居民預先撤離。

另農業部長陳駿季指出，因應凱米颱風，需縮短土石流警戒發布周期，陳振宇表示，土石流警戒發布過去都是6小時一報，1天共有4報，隨監測資料完備，即起改為1天6報。

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