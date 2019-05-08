上千基督徒連署！ 抗議林岱樺版同婚法是「赤裸的歧視」

2019-05-08 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕立法院近日開始協商同婚法案，由反同方「下一代幸福聯盟」發起的「守護民主」活動，今天（8日）也在立法院前展開，呼籲政府不應違反公投結果。不過網路上卻有另一群基督徒持不同意見，他們認為立委林岱樺提出的「同性結合法」是「以中性法律用語包裝赤裸裸的歧視」，連署要求政府應跟上聯合國腳步，保障同志人權。

這項名為「基督徒支持LGBTI族群快樂平安結婚嚴正聲明」的連署，在網路上推出短短2天就吸引上千位基督徒實名參與連署。連署書中表示，由基督教團體異象事奉展望會、威盛信望愛基金會共同推出的「同性結合法」草案（「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案），日前在四大報頭版刊登廣告，獲得跨黨派立委連署提案，並於5月3日在立法院逕付二讀，進入朝野協商，許多基督徒對此感到「極度震驚與憤怒」，紛紛強烈譴責該法案「嚴重違反基督教信仰精神」，因而發起連署。

連署書中表明，草案第8條「防偽條款」，讓同婚當事人3親等內血親、檢察官、社會福利主管機關得以訴請確認同婚關係不成立。如此「將同性婚姻置於社會放大鏡檢視下，任由第三方介入」的行為，不僅不尊重同志人權，「更違反耶穌基督接納尊重邊緣族群的基督教信仰精神」。

連署書中也強調，草案第27條「不妨礙自由條款」，規定同性婚姻關係不得妨礙他人的各種自由，包括言論自由。這種法條本身已經預設同志婚姻會影響到公共生活、團體紀律、甚至是他人的言論自由，「等同於將同志婚姻當成傳染病一樣」，不僅讓人錯愕，更嚴重違反基督教信仰中「愛你的鄰舍如同自己」的「愛的誡命」。

連署一出獲得多位教會牧師響應，連署的基督教徒們表示「人生而平等，這是普羅共識，也是上帝的旨意」、「同志就是我們的鄰舍」、「神愛世人，祂愛祂所創造的人」、「基督的話語，不是你拿來歧視的工具」、「做在最小的身上就是做在基督的身上」、「現在常存的有信、望、愛這三樣，其中最大的是愛」、「耶穌自己沒罵過同性戀，罵偽善的法利賽人倒是很頻繁，在一本聖經到底應該學到什麼，很清楚」。

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