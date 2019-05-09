安胎126天像坐監 新手媽媽組「護球者聯盟」慶母親節

2019-05-09 14:53

［記者黃旭磊／高雄報導］4名新手媽媽同房待產百日，攜手歡慶人生首次母親節。

「沒想到待產竟像坐監」！新手媽媽由高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫）院長侯明鋒陪同慶祝母親節，其中，吳媽媽（35歲）破水後躺床安胎126天，創下高醫最長安胎紀錄，並聞名全球婦產文獻，與同房孕婦組成「護球者聯盟」，感謝院方陪同走過日夜顛倒、數日不見陽光甚至「注射打到血管爆掉」心路歷程。

孕婦有子宮閉鎖不全等症狀，易引發破水後繼續安胎；對此，高醫婦產部長詹德富說，懷孕期間若有出血、分泌物增加、子宮收縮等症狀，應該立即就診，經醫療團隊照護並充分臥床休息，仍能順利生下寶寶。

吳媽媽任職半導體產業，育養三胎，老大已國中，意外懷老三妹妹，懷孕12周出血，住院安胎展開「護球人生」，33周後生下可愛女嬰1474公克。

屏東縣議員陪黃明賢陪老婆住院70多天，得子又順利當選，大呼「人生兩項大禮一次獲得」。而黃文瑄在日本認識德籍老公，2人回台定居仍用日語溝通，老公教授英語養家；黃文瑄說，懷孕32週後破水順產，「安胎很緊張，看到其他媽媽這麼辛苦，覺得自己還好」。

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