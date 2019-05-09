袋袋相傳的母愛 「虎尾LV」不華麗卻很實在

2019-05-09 14:06

〔記者廖淑玲／雲林報導〕你知道什麼是「虎尾LV」？來一趟虎尾公所就知道，原來這是虎尾鎮長丁學忠要送模範母親的禮物，還有在公所粉絲專頁留言說愛的幸運網友，這是一份代代（袋袋）相傳的母愛，不華麗卻很實在。

6、70歲以上的媽媽對這個袋子絕對不陌生，這是早年她們的日常，有著無數的故事與記憶，因為在那樣的農村時代，沒有各式各樣的名牌包也沒有塑膠袋，就是靠著這個「茄芷袋」一袋搞定，虎尾公所今年精心設計成虎尾LV，送給模範母親，今天首度亮相吸引大家的目光。

95歲的王顏度是虎尾公所今年最年長的模範母親，也將代表虎尾接受雲林縣政府表揚，看到這個袋子讓阿嬤大為感動，頻頻感謝丁學忠的貼心及創意，丁學忠還抱著阿嬤親吻、背著茄芷袋走秀，讓老人家笑得合不攏嘴。

今天除了展示虎尾LV的「茄芷袋」，丁學忠和虎尾鎮代會主席林嘉弘及多位代表都到場向公所員工及洽公民眾致贈康乃馨，並邀請大家來參加11日上午9點在虎尾廳舉辦的模範母親表揚活動，陪媽媽過一個快樂的母親節。

今天活動的焦點還有各社區長青食堂端出「手路菜」請大家先品嚐，精心的料理搭配甜蜜的命名，各里里長還大力行銷，準備在11日當天進行PK賽，屆時將由全鎮模範母親擔任評審，活動內容精彩可期，歡迎大家一起來。

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