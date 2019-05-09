自閉症台語小歌后獻唱「阿母的手」 唱出無價的母親節禮物

2019-05-09 06:38

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣8歲的「台語小歌后」林倖戎，是名自閉症兒童，成長及求學過程格外艱辛，新住民媽媽林紫青用溫暖雙手，呵護她平安長大，母親節前夕，戎妹向媽媽深情獻唱「阿母的手」感謝母恩，戎媽感動地說，這是一份無價的母親節禮物。

31歲林紫青來自中國廣東，2009年嫁作台灣媳婦才學台語，2年後生下戎妹，2013年報名電視台的台語歌唱比賽節目「超級紅人榜」，共衛冕9關，成為首位參賽的新住民，林倖戎遺傳母親好歌喉，專唱台語流行歌，母女倆常參加地方上公益演唱，戎妹唱歌節奏、咬字、轉音一級棒，被封為新世代的「台語小歌后」。

戎妹出生不久被診斷出自閉症合併過動，領有中度身障手冊，2歲進入學前特教班，目前已讀小二，曾因遭受排擠，換過5所學校，林紫青為照顧寶貝女兒，當起全職媽媽，每天清晨5點起床後，要求女兒在跑步機跑40分鐘，接著跳床100下，藉此消耗體力穩定情緒。

在母親照料下，戎妹生活、課業步上正軌，小一起進入普通班就讀，半年前到宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會練習硬筆書法，訓練專注力，今年的永傳心正盃硬筆書法比賽，她打敗上百名一般生，奪下宜蘭縣小二組第一名，讓戎媽引以為榮。

戎妹已經會唱100首台語歌，每次上台演唱，稚嫩又帶點成熟歌聲，成為全場焦點，最近勤練歌手詹雅雯的歌曲「阿母的手」，唱給媽媽聽，「為我操勞的彼雙手美麗溫柔．．」，林紫青大讚女兒獻唱的這首歌，是錢也買不到的母親節禮物。

林紫青說，女兒積極參與公益演唱，盼為特殊兒童帶來正能量；戎妹寫下字體工整的硬筆書法，祝天下媽媽永遠快樂，透過「阿母的手」唱出內心話，告訴大家有媽疼惜的小孩最幸福。

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