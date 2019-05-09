1張圖秒懂小英總統母親節去哪兒了…

2019-05-09 09:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕這週日就是母親節了，總統蔡英文將到彰化縣和鄉親搏感情，12日白天將在彰化停留6個小時，一路連跑6處宮廟，參拜祈福、發送康乃馨；民進黨彰化縣黨部貼心製作「小英總統來了！」行程表文宣，記載小英在每處宮廟到達和停留時間，方便民眾前往領取康乃馨。

這份「小英總統來了！5月12日母親節」的文宣，記載小英12日來彰化縣，連跑6處宮廟的地點和時間，第1站上午11點10分彰化市南瑤宮、停留20分，第2站中午12點10分鹿港護聖宮玻璃媽祖館、停留20分，第3站下午1點45分福興鄉聖興宮、停留25分，第4站下午2點30分埔心鄉霖鳳宮、停留25分，第5站下午3點10分員林衡文宮、停留25分，第6站下午4點花壇一貫道道基佛堂、停留20分，預計下午4點30分離開。

前彰化縣長魏明谷也由LINE發佈小英總統母親節要來彰化縣送康乃馨的訊息，詳述小英參拜宮廟的時間和地點，文中更附帶說明「小英將親手送給妳康乃馨，祝福妳母親節快樂！你會到現場嗎？回個訊息告訴我！小英和谷哥等你哦！」替小英衝人氣的意味濃。

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