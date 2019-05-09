感恩母親節家長會長竟為學生洗腳 原來是他媽媽

2019-05-09 12:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣弘德工商今天舉辦母親節感恩活動，邀請學生們為母親奉茶、洗腳，只見弘德工商家長會長黃昭明竟蹲下為一名學生洗腳，原來他的母親黃陳伯蓮是弘德工商多媒體應用科學生，所以活動中由黃昭明為媽媽奉茶、洗腳，讓黃陳伯蓮感動落淚。

弘德工商代理校長樊自立說，母親節感恩活動讓學生感謝母親養育之恩，讓母親感受到孩子的孝心，可使學生懂得感恩、惜福與孝順，並舉辦公益義賣，將義賣所得捐贈公益團體，朴子市長吳品叡到場祝賀媽媽們母親節快樂，頒發獎狀感謝她們的辛勞。

黃陳伯蓮是朴子市民代表，今年58歲，她說，在多媒體應用科唸書，學英語和電腦應用，也對選民服務有幫助，看到兒子蹲下來洗腳按摩，很感動，黃昭明也感謝學校安排，讓他表達對母親的感恩。

學校還邀請嘉義縣少年警察隊實施反毒宣導，瞭解目前毒品的樣貌，如何拒絕及遠離毒品，一同進行反毒宣誓，期望能強化親職教育，讓學生學會珍重自愛、榮耀父母。

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