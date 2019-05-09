蘇貞昌感念天上的母親 向全國媽媽致敬

2019-05-09 12:22

〔記者李欣芳／台北報導〕5月12日一年一度的母親節即將來臨，行政院長蘇貞昌今天在主持院會時，特別起立感念他已過世的母親，並向全國所有媽媽，以及擔任母職角色者表達敬意與祝福，感謝各位的辛勞付出，母親節快樂！

蘇揆指出， 在當代社會及家庭結構中，擔任母職角色者，需兼顧職場與家庭，備極辛勞。政府以具體政策及資源支持，來降低家庭養育負擔，除積極擴展平價教保服務，提供育兒津貼，也研擬友善家庭的就業職場對策，鼓勵民間企業參與托育服務，協助受僱者兼顧工作與家庭照顧責任。

蘇貞昌說，此外，政府也持續宣導性別平等觀念，破除社會中對於母職的刻板印象。他也鼓勵家庭中的每個成員，都應該要培養共同分擔家務的習慣，以實際的作為，減輕照顧家庭的辛勞。

蘇貞昌表示， 母親是家庭溫暖的泉源，母愛偉大難以言喻，希望大家不是只有在這個周末假期向母親表達感謝，而是在每一天用行動來表達我們對母親的感恩。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡Kolas Yotaka表示，蘇院長是在今天院會結束前，特別起立感念他的母親，也向全國的母親以及全國不分性別擔任母職者致敬。

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