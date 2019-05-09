感念母愛化成大愛種子 成大母親節前以短片紀念早逝學生

2019-05-09 14:41

〔記者劉婉君／台南報導〕國立成功大學機械系2年級學生邱紹亨於2017年12月因車禍辭世，隔年7月，父母化小愛為大愛，捐出500萬元給成大，成立「邱紹亨紀念清寒獎學金」，母親節前夕，校方製作短片《天使》，邀請邱紹亨的好友一起回憶昔日點滴，成為送給邱媽媽最特別的母親節禮物。

《天使》片長8分鐘，由成大新聞中心籌備製作，邀請邱紹亨的好友們提供珍貴照片及影片，影片一開始，邱紹亨坐在宿舍地板上，微笑看著手機說，「我想要謝謝時間，謝謝擁有和失去，我已經覺得我好幸運。」就是室友這無意間錄下的。

邱媽媽看到影片後感動不已，寫信向校方表達謝意，「看了這段影片，彷彿又看到了紹亨在我跟前，訴說著他在學校的生活，內心激動不已。」

校方表示，邱媽媽去年捐出獎學金時，曾說邱紹亨非常喜歡成大，「每次回家都會跟我分享他在成大的生活點滴，即使他已無法畢業，仍然希望他跟成大延續情緣，感覺他一直在校園中歡唱著…」希望這份獎學金能像一顆種子，埋在領受人的心裡，讓愛點滴延續。

為了讓更多人知道獎學金背後的故事，校方決定製作紀念短片，並選在母親節前公開播放。

邱紹亨的同學們說，紹亨個性活潑也相當體貼，很愛哼哼唱唱，樂觀又有正義感，「如果要用一個詞形容他，他真的是個『天使』，總是製造很多歡樂，也會在他人難過時給予溫暖。」「如果他還在，會想跟他說『有你真好』」還有同學說，紹亨熱心助人，但「有時候反倒是可能忘了照顧自己」。

「邱紹亨紀念清寒獎學金」以專戶投資取得收益及孳息作為獎學金，本金永不動用，每年原則上發放3至6名，其中保留1/2給機械系，每名每學年3萬元，並得視當年度投資取得收益及孳息，調整獎學金金額及人數。

《天使》影片連結https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=jVbHMLTfMf4

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